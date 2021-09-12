Барнаул, 12 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае осенью 2021 года в рамках масштабной прививочной кампании за счет средств федерального бюджета планируется вакцинировать от гриппа 1,399 млн. человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона.

Med-instrukcia.ru Грипп

Отмечается также, что по состоянию на 10 сентября, прививки поставили уже 26 825 человек. Напомним, прививочная кампания против гриппа в крае стартовала с 30 августа.

В регион поступило уже 29% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого и детского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае отмечен сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

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