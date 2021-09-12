Москва, , 09:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил заявление президента Украины Владимира Зеленского и предупредил Евросоюз, который допустил войну между странами.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны. Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе, отметил парламентарий.

«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», — уверен Володин.

Он считает, что между гражданами России и Украины не должно быть пропасти, следует думать о дружбе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский допустил войну между Украиной и Россией.

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