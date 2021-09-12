Горно-Алтайск, 12 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 11−12 сентября отмечают День города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в субботу в рамках праздничных мероприятий состоялось восхождение на гору Тугая, в котором приняло участие руководство города и республики.

Правительство Республики Алтай Восхождение на гору Тугая в Горно-Алтайске

На вершину были подняты три флага — Российской Федерации, Республики Алтай и Горно-Алтайска. По словам главы региона Олега Хорохордина, акция символизирует чувство гордости за страну и малую Родину и любовь к ним.

«Эта акция впервые состоялась в прошлом году, и я пообещал, что она будет проходить ежегодно, станет нашей новой традицией», — отметил он.

Добавим, в 2021 году единственному городу Республики Алтай исполнилось 93 года — в 1928 году селу Улала был присвоен статус города.