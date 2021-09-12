Флоренция, Италия, 12 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович все еще не продлил контракт со своей командой. Об этом 12 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, руководство флорентийской команды уверено в том, что соглашение с 21-летним футболистом будет успешно заключено и это только вопрос времени.

При этом в августе игрок, которым интересовался мадридский клуб «Атлетико», заявил, что никуда не будет переходить из своей нынешней команды.

Отметим, в прошлом сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 37 матчах итальянской серии и отличился в них 21 голом, что позволило ему стать лучшим молодым игроком чемпионата.