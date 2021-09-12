Горно-Алтайск, 12 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 112 жителей Алтайского края Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

Всего с начала сезона активности клещей, который наступил в регионе 5 апреля 2021 года, в поликлиники с жалобами на клещей обратились 9484 человека (2020 г. — 9982), 2785 из них дети в возрасте до 14 лет (2020 г. — 3018).

Также известно о регистрации 277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом (2020 — 335), в том числе у 51 ребенка (2020 — 82), и 15 случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом (2020 — 37). Помимо этого зарегистрированы 13 комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом (2020 — 18).

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,4% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,7% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае из-за сухой, жаркой погоды, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.

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