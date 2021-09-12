Челябинск, 12 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Челябинской области за 11 сентября выявили 365 носителей коронавируса. Об этом 12 сентября сообщает южноуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 90 889 заразившихся. Вылечились 77 946 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 8639 человек. За 11 сентября подтвердили смерть от ковида ещё 22 граждан.