Улан-Удэ, 12 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 12 сентября число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 1800. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончался один человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах республики в настоящее время лечатся 339 больных, у 273 из которых заражение коронавирусом осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 46 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 397коек: занято — 339, свободно — 58 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3%», — отметили в минздраве.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей на дому остаются ещё 926 жителей.