Москва, 12 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Первый показ шпионского фильма «Не время умирать» о вымышленном агенте Джеймсе Бонде в России состоится 7 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте российского подразделения кинокомпании Universal.

Glyn Lowe PhotoWorks Дэниел Крэйг

Ранее в Universal планировали начать прокат картины в России 30 сентября. Причина переноса даты релиза не сообщается. В мировой прокат новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет 8 октября.

«Не время умирать» станет 25-ой картиной про «агента 007». Производство фильма несколько раз приостанавливалось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Главную роль в фильме «Не время умирать» исполнил Дэниел Крейг. Актёр заявлял, что сыграет агента МИ-6 в последний раз.