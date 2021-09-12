Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Андерсон Силва, являющийся экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, победил нокаутом бывшего чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории американца Тито Ортиса в поединке, проходившем в Голливуде (Лос-Аджелес, США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Уже в первом раунде бразилец смог провести своему оппоненту точный левый и правый боковые удары, чем отправил американца в нокаут.

Отметим, это вторая победа 46-летнего Андерсона Силвы в профессиональном боксе после его ухода из смешанных единоборств.