Красноярск, 12 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанет местный житель по обвинению в хищении автомобилей на сумму более 3,5 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, обвиняемый действовал в составе организованной преступной группы.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

По данным ведомства, с 2016 года по март 2021 он взламывал сигнализации автомобилей с помощью технических средств и угонял их.

«Для этого он также подделывал номерные агрегаты автомобилей, использовал заведомо подложные государственные регистрационные знаки», — добавили в прокуратуре.

В рамках следственных действий ранее был наложен арест на похищенное имущество стоимостью свыше 2,7 млн рублей. К настоящему времени расследование завершено, документы направлены в суд. Дела против двух других участников ОПГ находятся в производстве.