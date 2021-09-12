Чита, 12 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 12 сентября, намерен провести мероприятие, получившее название «Прямой разговор».

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По данным пресс-службы правительства региона, специалисты по сбору обращений получили уже 1173 вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии с жителями регионов рекомендовал президент России Владимир Путин. Ранее стало известно, что это поручение выполнил 31 из 85 российских губернаторов.

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