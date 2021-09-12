Челябинск, 12 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинске с рельсов сошёл ещё один трамвай. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По данным 74.ru, инцидент произошёл утром 11 сентября на проспекте Победы. Вагон ехал прямо и в один момент сошёл с путей. Транспорт не повреждён. Пострадавших среди людей нет.

Спустя некоторое время рабочие вернули вагон на рельсы. Отметим, нынешний случай подобной аварии в городе уже не первый с начала сентября.