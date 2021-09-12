Бразилиа, 12 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Бразильский защитник Давид Луис, ранее выступавший за лондонский футбольный клуб «Арсенал», продолжит свою карьеру в команде из Рио-де-Жанейро «Фламенго». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ben Tavener Давид Луис

Уточняется, что 34-летний футболист перейдет во «Фламенго» на правах свободного агента, в статусе которого он пребывает после окончания действия контракта с «Арсеналом».

Отметим, в минувшем сезоне Давид Луис сыграл в составе «Арсенала» в 30 матчах и отличился в них двумя забитыми мячами. Также защитник выступал за такие команды, как лондонская «Челси», «Пари Сен-Жермен», лиссабонская «Бенфика» и бразильская «Витория».