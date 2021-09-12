Чита, 12 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 12 сентября привит 331 941 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Завершили вакцинацию 307 309 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую аппликацию инъекции получили 240 жителей региона, завершена вакцинация еще у 289 человек.

В обшей сложности 529 граждан были привиты за сутки от COVID-19.

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