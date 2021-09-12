Чита, 12 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 935, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 57 780 пациентов (+44 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1339 человек (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 99 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 32 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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