Абакан, 12 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Хакасии зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 651, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За минувшие сутки скончались три женщины в возрасте 45, 56, 70 лет и двое мужчин 79 и 90 лет.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 542 пациента, 13 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находится ещё 2087 носителей.

Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 2968 человек из контактной группы.