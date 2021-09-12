Кяхтинский район, Бурятия, 12 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Пострадавшим от наводнения в Кяхтинском районе Бурятии дополнительно выплатят 5,56 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение было принято в воскресенье, 12 сентября.

Правительство Бурятии Паводок в Бурятии

Зампред правительства Пётр Мордовской напомнил о наступлении холодов, в связи с чем помощь гражданам нужно оказывать оперативно.

«Мы будем держать этот вопрос на контроле, пока компенсации не получат абсолютно все пострадавшие. Вопрос держит на контроле лично глава Бурятии», — отметил он.

Всего компенсации получат 77 жителей посёлка Наушки, сёл Хоронхой и Усть-Кяхта. Ранее материальную помощь получили 132 жителя района на сумму 4,8 млн рублей.