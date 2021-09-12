Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Теннисистка из Великобритании Эмма Радукану уверенно обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес в финальном матче Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Теннис

Британская спортсменка одержала верх над канадкой в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Радукану подала навылет два раза, два раза ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 18 возможных брейк-пойнтов. Ее оппонентка за это же время два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

Отметим, это первый титул в карьере 18-летней Эмы Радукану, которая 7 июня текущего года провела свой первый матч на профессиональном уровне.