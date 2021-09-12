Барнаул, , 09:00 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, побывавший 11 сентября в Барнауле, вручил государственные награды работникам медицинских учреждений Алтайского края. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил с госнаградами лучших медиков Алтайского края Пресс-служба правительства Алтайского края

Указом президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награждена врач-офтальмолог Краевой клинической больницы Наталья Ананьева.

Орденом Дружбы награждена врач-терапевт Клинической больницы «РЖД-Медицина» Татьяна Белоусова.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награждены старшая медицинская сестра Клинической больницы «РЖД-Медицина» Марина Брютова, врач — клинический фармаколог Клинической больницы «РЖД-Медицина» Алена Журавлева, врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов.

Благодарностью президента Российской Федерации поощрен врач Алтайского краевого кардиологического диспансера Виктор Рутц.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Благодарностью министра здравоохранения России поощрен коллектив Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Награда вручена главному врачу медицинского учреждения Владимиру Пелеганчуку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года главу минздрава Алтайского края Дмитрия Попова тоже наградили было медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Это событие спровоцировало широкий общественный резонанс: в регионе отмечена рекордная смертность от COVID-19. В октябре 2021 года в Барнауле обстановка так накалилась, что в морге скопились десятки трупов, пришлось задействовать «мобильный».

Кроме того, в январе 2021 года Алтайский край стал антилидером по естественной убыли населения в Сибири. Чиновник в итоге от медали отказался.

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