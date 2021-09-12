Абакан, 12 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Правоохранители в Хакасии установили личность предпринимателя, который обманул жителя Саяногорска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в марте 2021 года потерпевший попытался купить у него батут.

Батут

Офис интернет-магазина находился в Новосибирске. Связавшись с директором фирмы, саяногорец решил приобрести товар. Однако заплатив 20 тыс. рублей, батута он так и не дождался, после чего мужчина обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело за мошенничество. В рамках расследований полицейские установили личность подозреваемого, который оказался жителем Новосибирска, который несколько лет назад открыл интернет-магазин по продаже спортивного инвентаря.

«Через некоторое время в бизнесе начались проблемы, гражданин стал испытывать финансовые трудности, но это не помешало злоумышленнику продолжить предпринимательскую деятельность. Позднее он признался, что денежные средства, перечисленные ему жителем Саяногорска, пошли в счёт оплаты задолженности организации», — отметили в ведомстве.