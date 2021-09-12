Токио, 12 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota скорректировала производственные планы на сентябрь и октябрь 2021 года, сократив планируемые объёмы производства на 400 тысяч автомобилей. Об этом сообщает портал Automotive News.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Toyota

В Toyota планировали, что в октябре текущего года заводы компаний выпустят 880 тысяч автомобилей. Из-за проблем с поставками электронных компонентов в корпорации приняли решение о сокращении объёмов производства на октябрь до 550 тысяч авто.

Ранее компании пришлось скорректировать производственные планы на сентябрь, сократив производство на 360 тысяч. Обновлённый график производства предусматривает дополнительное сокращение на 70 тысяч автомобилей. Таким образом, новая редакция графика производства предусматривает сокращение объёмов на 400 тысяч авто за вторую половину сентября и октябрь.

Менеджер по глобальным закупкам Toyota Казунари Кумакура объяснил, что сокращение производства связано со сбоями в поставках электронных компонентов. Он отметил, что глобальный дефицит усугубляется приостановками предприятий электронной промышленности в Юго-Восточной Азии из-за новых вспышек COVID-19.