Горно-Алтайск, 12 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 370. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, зарегистрировано два новых летальных случая.

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В июле скончались 59-летняя жительница и 71-летний житель Горно-Алтайска.

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего непосредственно от COVID-19 в республике скончались 323 пациента, ещё 47 человек умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.