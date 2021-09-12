Мадрид, 12 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Уход из футбольного клуба «Барселона» аргентинского форварда Лионеля Месси прокомментировал президент Ла Лиги (высшего дивизиона футбола Испании) Хавьер Тебас. Его слова на эту тему 12 сентября приводит Sport.es.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Роналду, Гвардиола, Моуринью ушли… Нам очень повезло, что два лучших игрока мира играли в двух лучших командах планеты, и Ла Лига смогла воспользоваться этим, чтобы стать одной из лучших в мире. Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода, не только из «Барселоны», но и из лиги», — сказал он.

Отметим, 5 августа каталонский клуб «Барселона» объявил, что не станет продлевать свое соглашение с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, которые прописанными в регламенте Ла Лиги. 10 августа нападающий заключил контракт сроком на два года с возможностью продления его на еще один сезон с командой «Пари Сен-Жермен».