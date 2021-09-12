Барнаул, , 08:45 — REGNUM В программу модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края включено строительство 129 объектов. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, посетившему регион 11 сентября. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Барнауле Правительство Алтайского края

По словам алтайского губернатора, «в основном в программе объекты, требующие реконструкции, по сути дела воссоздания, поскольку они фактически пришли в негодность — в первую очередь моральную, а какие-то и в физическую».

«Это большой объем работы. Часть ее уже выполнена — построены 17 ФАПов. Поликлиника №14 в Барнауле получит новое здание — отвечающее всем современным требованиям. Кроме того, мы планируем строить еще две поликлиники в Барнауле», — подчеркнул глава Алтайского края.

Также, по словам Виктора Томенко, в бюджете края на следующий год предусмотрено 300 миллионов рублей на ремонт действующих взрослых поликлиник.

«По детским мы уже хорошо продвинулись, привели их в соответствие сегодняшнему дню. По взрослым будем вести планомерную работу. По программе до 2025 года предусмотрено приобретение и установка 87 единиц высокоточного оборудования. Первыми в наших медучреждениях будут установлены 47 рентген-аппаратов. Объемы финансирования — порядка 8,5 миллиарда рублей», — отметил губернатор края.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко впервые прибыл в Алтайский край. Но правительство региона весьма скупо осветила эту поездку: на официальном сайте региона опубликованы всего три небольшие новости (одна из них — со ссылкой на краевой официоз «Алтайскую правду»), в которых нет даже намёка на существование проблем в медицине региона.

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Известно, что алтайский губернатор и глава минздрава РФ посетили медицинские учреждения в Нагорной части Барнаула. В ходе посещения городской поликлиники №9 глава российского Минздрава отметил современные методики работы этого учреждения.

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