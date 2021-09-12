Кызыл, 12 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 10 854 случая инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Из 58 заболевших мужчин — 24, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 19, от 18 до 49 лет — 27, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 36 пациентов. Всего в настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 292 больных, состояние 60 из которых оценивается, как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек.

Коечный фонд по состоянию на 12 сентября составляет 480 коек, из которых занято более 60%.