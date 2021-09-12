Киев, 12 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев вынужден импортировать газ по очень высокой цене ради энергетической безопасности. Об этом Витренко сказал на форуме YES Brainstorming.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Он напомнил, что с 2015 года Украина не покупает у России газ напрямую. В связи с этим Украина закупает газ у стран Евросоюза по гораздо большей цене.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину», — сказал Витренко.

Также он отметил, что в подземных газовых хранилищах удалось накопить 19 млрд кубометров газа при плане в 17 млрд кубометров газа к началу отопительного сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина по факту все равно потребляет именно российский газ и никакого реверса из стран ЕС в реальности нет — отбор происходит из ГТС на территории Украины. Закупки газа в ЕС существуют только на бумаге, при этом цена такого газа действительно значительно выше, чем если бы Киев закупал у России газ напрямую.