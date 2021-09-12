Кош-Агачский район, Алтай, 12 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай вечером 11 сентября произошло землетрясение магнитудой 2,8. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН Землетрясение на Алтае

Эпицентр сейсмособытия находился в 16 км от соседней Тувы и в 25 км от села Кокоря. Интенсивность в эпицентре 3,1 балла.

Напомним, в Туве 6 сентября зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. На поверхности земли ощущались незначительные колебания, пострадавших и разрушений нет.

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