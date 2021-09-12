Венеция, Италия, 12 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Российский режиссёр Екатерина Селенкина удостоена специального приза секции независимого и параллельного кино Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Nicolas Genin Венецианский кинофестиваль

Секция независимого и параллельного кино Венецианского кинофестиваля включает две программы: «Международная неделя критики» и «Конкурс авторского кино». Фильмы на эти программы отбирают Национальный союз кинокритиков Италии и Национальная ассоциация итальянских кинопроизводителей.

Фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной получил специальный приз программы «Международная неделя критики». Этот приз вручается молодым женщинам-режиссёрам, премия посвящена итальянскому кинорежиссёру и сценаристу Валентине Педичини, умершей в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главную награду Венецианского фестиваля — «Золотого льва» — в 2021 году получила картина «Событие» (L'événement) режиссёра Одри Диван.