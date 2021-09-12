Лиссабон, 12 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» и команда «Порту» сыграли боевую ничью в матче пятого тура чемпионата Португалии. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол полузащитника «Спортинга» Нунуа Сантуша (16-я) минута, «Порту» ответил мячом своего колумбийского форварда Луиса Диаса (71-я). При этом на 87-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления с поля после второй желтой карточки их испанского нападающего Антонио Мартинеса, однако это никак не отразилось на итоговом результате встречи.

Отметим, в следующем туре «Спортинг» поедет в гости к клубу «Эшторил», а «Порту» в этот же день примет у себя команду «Морейренсе».