Барнаул, 12 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в Барнауле активно модернизируют первичное звено системы здравоохранения — ведут строительство новой поликлиники, проектируют еще две, чтобы собрать воедино все виды диагностических процедур, создать новый формат оказания медицинской помощи. Некоторые подробности о поездке 11 сентября в Барнаул столичного чиновника сообщает сайт правительства Алтайского края.

Пресс-служба правительства Алтайского края Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в поликлинике №9 Барнаула

Помимо общения с персоналом медицинских учреждений, расположенных в Нагорной части Барнаула, Мурашко побывал в городской поликлинике №9.

«Мы работаем в субботу и видим, что пациенты приходят на углубленное диспансерное обследование в комфортное для них время. Задача медицинских работников — провести обследование в течение одного дня, за один визит.

Плюс уже началась вакцинация против гриппа и продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Все это также необходимо организовать компактно и удобно для пациента», — подчеркнул глава минздрава РФ.

По его словам, основная задача — добиться, чтобы медики быстро, комфортно и эффективно оказывали помощь, в которой нуждаются люди.

Как сообщало ИА REGNUM, также министр подчеркнул важность проекта дистанционного мониторинга артериального давления.

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