Челябинск, 12 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Челябинске Ленинский райсуд суд закрыл один из павильонов по продаже шаурмы. Об этом пишут СМИ.

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Заведение находится в районе остановки «ДК ЧТПЗ». По данным 74.ru, в нём обнаружили больше 20 различных нарушений. Не соблюдались сроки годности компонентов, выявились грызуны и насеокмые и т.д.

Проверку в этом павильоне начали после отравления нескольких потребителей продукции этой точки. У них диагностировали сальмонеллёз.