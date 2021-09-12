Барнаул, 12 сентября 2021, 08:14 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 11 сентября посетил Барнаул, где, в частности, встретился с сотрудниками городской поликлиники №9 и оценил современные методики работы этого учреждения. Подробности сообщает сайт правительства Алтайского края.
Министр подчеркнул важность проекта дистанционного мониторинга артериального давления. Современные аппараты для измерения артериального давления передают данные врачам через информационную систему.
«Доктора констатируют: у тех пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, удается фактически избежать острых состояний. То есть как раз решить задачу и добиться стабилизации состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, стабилизации течения заболевания, исключить обострения и минимизировать острые состояния, инвалидности и так далее. Вот это направление работы в поликлинике является тем идеальным результатом, к которому мы должны идти. Актуальная задача — распространить этот опыт работы на всю страну», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко впервые прибыл в Алтайский край. За время своей однодневной поездки он посетил лишь некоторые медучреждения Барнаула.
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