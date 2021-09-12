Барнаул, , 08:14 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 11 сентября посетил Барнаул, где, в частности, встретился с сотрудниками городской поликлиники №9 и оценил современные методики работы этого учреждения. Подробности сообщает сайт правительства Алтайского края.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в

поликлинике №9 Барнаула Пресс-служба правительства Алтайского края

Министр подчеркнул важность проекта дистанционного мониторинга артериального давления. Современные аппараты для измерения артериального давления передают данные врачам через информационную систему.

«Доктора констатируют: у тех пациентов, которые используют такой мониторинг и педантично принимают лекарственные препараты, удается фактически избежать острых состояний. То есть как раз решить задачу и добиться стабилизации состояния пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, стабилизации течения заболевания, исключить обострения и минимизировать острые состояния, инвалидности и так далее. Вот это направление работы в поликлинике является тем идеальным результатом, к которому мы должны идти. Актуальная задача — распространить этот опыт работы на всю страну», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко впервые прибыл в Алтайский край. За время своей однодневной поездки он посетил лишь некоторые медучреждения Барнаула.

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