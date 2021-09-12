Бергамо, Италия, 12 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» переиграл команду «Аталанта» из Бергамо в матче третьего тура итальянской Серии А. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Атлети Адзурри» в Бергамо и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Все голы во встрече были с пенальти. У «Фиорентины» дубль оформил сербский нападающий Душан Влахович, удачно реализовавший одиннадцатиметровые удары на 33-й и 49-й минутах встречи, у «Аталанты» пенальти на 65-й минуте удачно пробил колумбийский форвард Дуван Сапата.

Отметим, в следующем матче «Фиоренина» 18 сентября поедет в гости к клубу из Генуи «Дженоа», а «Аталанта» в этот же день примет у себя команду из Салерно «Салернитана».