Новосибирск, 12 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. На станции Матвеевка в Первомайском районе Новосибирска загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

pcdazero Скорая помощь

Уточняется, что происшествия произошло накануне вечером, 11 сентября.

По словам подписчика паблика, водитель успел выпрыгнуть из пылающего автомобиля, который за секунды охватило пламенем. Подробности произошедшего уточняются.

«По оперативной информации, в скорой находились только водитель и врач. Они не пострадали», — сообщает Новосибирская служба эвакуация со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павла Винакова.