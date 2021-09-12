Москва, 12 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Владимир Яковлев скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.ру.

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Причина смерти актёра не уточняется.

Яковлев родился в Москве в 1958 году. Он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1986 году.

Актёр служил в Малом театре и театре «Модерн». Также на счету актёра более 170 ролей в фильмах и телесериалах.

Яковлев сыграл в сериалах «Глухарь», «Интерны» и «Меч». Одними из последних киноработ актёра стали роли в сериалах «Мятеж» режиссёра Сергея Пикалова и «Фемида видит» Ирины Бас и Никиты Грамматикова.