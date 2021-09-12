Барнаул, 12 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Правительство Алтайского края весьма скупо осветило визит в Барнаул министра здравоохранения России Михаила Мурашко. На официальном сайте региона опубликованы всего три небольшие новости (одна из них — со ссылкой на краевой официоз «Алтайскую правду»), в которых нет даже намёка на существование проблем в медицине региона. Зато размещён большой фоторепортаж, в котором столичный гость запечатлён в окружении медиков и чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Алтайского края Снимок экрана 2021-09-12 в 11.53.12

Судя по общему тону официальной информации краевых властей, Мурашко интересовали не высокая смертность от коронавируса и не серьезные проблемы с доступностью медпомощи в районах, а работа конкретных медицинских объектов в Нагорной части Барнаула, к примеру Алтайский краевой онкологический диспансер.

«Глава федерального ведомства также оценил ход строительства нового здания поликлиники №14. Медицинское учреждение возводится в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Сдача объекта запланирована на 2022 год. Помимо этого, Михаил Мурашко побывал в барнаульской поликлинике №9 и Алтайском краевом кардиологическом диспансере», — сказано в предисловии к фоторепортажу.

Поездка Мурашко в Алтайский край завершилась торжественной церемонией: министр здравоохранения России вручил государственные награды медицинским работникам.

О чем говорил министр с главой Алтайского края Виктором Томенко, обсуждая реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в регионе, а также результаты программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», стартовавшей в текущем году, тоже не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко впервые прибыл в Алтайский край. За время своей однодневной поездки он посетил лишь некоторые больницы Барнаула, хотя основные проблемы назрели в районах края.

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