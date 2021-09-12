Уйское, Челябинская область, 12 сентября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту убийста 10-месячной девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Тело ребёнка с признаками насильственной смерти было найдено 10 сентября в частном доме на территории Уйского района. Известно, что подозреваемый ранее привлекался за нанесение девочке побоев.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемый убийца ранее был задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело.