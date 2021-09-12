Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Периодическое протапливание социальных объектов началось в пяти районах Ленинградской области — Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском, а также в городе Сертолово Всеволожского района. Батареи потеплели в школах, детских садах, поликлиниках и больницах.

Orklooru.ru Батарея отопления

По данным пресс-службы областного правительства, в начале следующей недели протапливание начнется в Волосовском, Волховском, Киришском, Сланцевском, Тосненском районах и городе Сосновый Бор, а затем и в оставшихся районах региона.

Протапливание запускается несмотря на то, что средняя температура воздуха в Ленобласти пока держится выше норматива, при котором официально стартует отопительный сезон (не более +8 градусов в течение пяти дней).

«В регионе решили пораньше создать теплые комфортные условия для жителей. Профильный комитет по топливно-энергетическому комплексу направил рекомендацию о старте периодического протапливания во всех муниципальных образованиях», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.