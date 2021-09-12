Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге умерла известная на Урале телеведущая Анастасия Анисимова. Об этом в соцсетях рассказали её коллеги.

Екатеринбург.рф Екатеринбург

В качестве причины смерти молодой женщины называют продолжительную болезнь.

Анисимова основную часть жизни проработала на региональном телеканале ОТВ. Была ведущей ряда передач. С февраля она являлась зам. директора областного департамента информполитики.