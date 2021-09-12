Кемерово, 12 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области на утро сегодня, 12 сентября, медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 556 человек, уточнил оперштаб региона.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе выявили 53 907 случаев заражения коронавирусом, 51 239 человек выздоровели, 1199 пациентов скончались.