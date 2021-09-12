Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Свердловской области сохраняется штормовое предупреждение о сильном ветре, которое действует уже несколько дней. Об этом предупреждает областной главе МЧС.

Ветер

По данным синоптиков, местами порывы ветра могут достигать 20 м/с. Спасатели рекомендуют населению соблюдать необходимые меры безопасности и беречь свою жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, холодная погода и сильный ветер отмечаются на Урале уже несколько дней. А в начале месяца на Екатеринбург и окрестности обрушился ураган.