Кемерово, 12 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 сентября, за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 34, Новокузнецк — 32, Прокопьевск — 15, Белово — 13, Анжеро-Судженск — 12, Новокузнецкий МР — 12, Осинники — десять, Юрга — восемь, Междуреченск — семь, Калтан — шесть, Юргинский МО — пять, Киселевск — три, Тайга — два, Гурьевский МО — два, Прокопьевский МО — два, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Кемеровский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 177 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявили 53 907 случаев заражения коронавирусом, 51 239 человек выздоровели, 1199 пациентов скончались.