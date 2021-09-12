Симферополь, 12 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Пользователи смартфонов Xiaomi в Крыму не обращались в Роспотребнадзор в связи с блокировкой гаджетов. Об этом 11 сентября представители Роспотребнадзора сообщили ТАСС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Ранее портал сообщества разработчиков мобильных приложений XDA-developers сообщил о случаях блокировки смартфонов Xiaomi, нелегально ввезённых в страны, где китайская компания не имеет официального присутствия. Отмечалось, что компания начала блокировать смартфоны на Кубе, в Иране, Сирии, Судане, а также в одном из регионов России — в Крыму.

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — прокомментировали эту информацию в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что при блокировке смартфона пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. Также аналогичный иск к изготовителю может подать сам Роспотребнадзор при подтверждении случаев блокировки.

Пользовательское соглашение Xiaomi предусматривает запрет на ввоз смартфонов компании в указанные выше регионы. Однако ранее компания не блокировала нелегально ввезённые устройства.