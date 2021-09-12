Иркутск, 12 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Ангарский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лес

По данным следствия, в январе 2017 года за счет средств федерального бюджета, выделенных ИК-15, обвиняемый оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка на общую сумму более 700 00 рублей. Основаниием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области, а также УСБ ГУФСИН по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2021 года был вынесен приговор бывшему начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству Юрию Титову: 4,5 года в исправительной колонии общего режима он получил за то, что фальсифицировал документы, которые позволили лесорубам уничтожить 83 га здорового леса.

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