Красноярск, 12 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Красноярске начата проверка после авиаинцидента, произошедшего с самолётом Boeing 767. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Самолёт

«Предварительно установлено, что 11 сентября 2021 года в 20:41 (время местное) самолёт Boeing 767 вылетел из аэропорта Анталии, следовал в аэропорт Владивостока. В процессе полёта сработала сигнализация — отказ гидросистемы. Командир воздушного судна принял решение об экстренном приземлении в аэропорту «Емельяново» Красноярска. На борту воздушного судна находилось 333 пассажира и десять членов экипажа. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Красноярска, пострадавших нет», — уточнили в СКР.

Отметим, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.