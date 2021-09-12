Южно-Сахалинск, 12 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Паромное сообщение между островом Сахалин и материком Холмск — Ванино была закрыта в связи с приближением циклона. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

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Согласно метеопрогнозу, под воздействие циклона попадёт весь Татарский пролив. Движение через паромную переправу Сахалинская область (порт Холмск) — Хабаровский край (порт Ванино) закрыто с начала суток 12 сентября.

Работа паромной переправы будет восстановлена при улучшении метеоусловий. По предварительным данным, полученным от специалистов-метеорологов, движение паромов может быть возобновлено уже во второй половине дня 13 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливнях, спровоцировавших сход около 20 селей на Сахалине.