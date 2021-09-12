Москва, 12 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Высота орбиты Международной космической станции увеличена на 750 метров в результате коррекционного манёвра 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Коррекция орбиты проводилась с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Двигатели были запущены на 31 секунд, величина импульса составила 0,45 м/с.

После проведения манёвра высота орбиты должна увеличиться на 750 метров. Коррекция орбиты проводилась в рамках подготовки к прибытию на МКС пилотируемого корабля «Союз МС-19».

Корабль «Союз МС-19» под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на орбитальную станцию режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Съёмочная группа проведёт на МКС полторы недели — за это время они отснимут материал для художественного фильма «Вызов».

Старт корабля «Союз МС-19» с корабля «Байконур» запланирова на 5 октября 2021 года. Планируется, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре экипаж корабля «Союз МС-19» успешно прошёл экзаменационные тренировки перед полётом на МКС.