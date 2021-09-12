Новокузнецк, Кемеровская область, 12 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Новокузнецке судебные приставы взыскали с угольной компании 260 тысяч рублей в пользу мужчины, который получил профессиональное заболевание. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Андрей Грук ИА Красная Весна Угольный терминал

«Мужчина, работая в угольной компании, получил профессиональное заболевание в результате длительного воздействия производственного шума. Гражданину было установлено 30% утраты общей трудоспособности. Пострадавший испытывал постоянные физические страдания: шум в ушах и головные боли. В связи с этим не мог вести полноценный образ жизни. Гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, его требования были удовлетворены», — уточнили в ведомстве.

Компенсация морального вреда пострадавшему гражданину была взыскана в полном объёме.