Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавит торжества, посвященные 800-летию со дня рождения военачальника и государственного деятеля, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

Дарья Драй ИА REGNUM Площадь Александра Невского, памятник князю и вход в лавру

Основные мероприятия начнутся в 10:00 мск. В этом году, как и в прошлом, по эпидемическим соображениям было решено не проводить большой крестный ход по Невскому проспекту, поэтому локация праздника ограничится Александро-Невской лаврой и одноименной площадью рядом с ней.

В 10:00 в Свято-Троицком соборе лавры божественную литургию возглавит патриарх Кирилл. Около полудня планируется выход на площадь перед лаврой малого крестного хода с мощами св. Александра Невского. После молебена собравшихся на площади поздравят официальные лица, пройдет чествование кавалеров воинского ордена Александра Невского, по площади торжественным маршем пройдут рота почетного караула и курсанты военных училищ.

В притворе Александро-Невской церкви лавры состоится открытие бюста Александра Невского работы скульптора Анатолия Дементьева. В церемонии примет участие делегация Белграда, где вскоре появится точно такой же бюст русского святого. Третий бюст полководца установят в монастырском скиту в Кингисеппском районе Ленобласти, вблизи крепости Копорье, которую он отвоевал у шведов.

В 13:00 на площадке перед новым залом Святодуховского центра пройдет концерт, начнут работу интерактивные площадки. Состоится вручение премии правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.

В створе Старо-Невского проспекта и напротив гостиницы «Москва» на больших экранах будет идти трансляция праздничной литургии и молебна. Прямая телевизионная трансляция с комментариями специалистов будет также проходить на телеканале «Санкт-Петербург», начало в 9:30.

Добавим, в ночь с 11 на 12 сентября Дворцовый мост был разведен под музыку Сергея Прокофьева из кантаты «Александр Невский», на мосту демонстрировалась лазерная проекция, посвященная жизни великого князя. А 13 сентября в честь празднования 800-летия Александра Невского состоится запуск брендированного трамвая, который будет ходить до 6 декабря.

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12 сентября 1724 года по указу императора Петра I мощи святого Александра Невского были перенесены из Рождество-Богородичного монастыря во Владимире в учрежденный государем Александро-Невский монастырь Санкт-Петербурга. Царь на своих руках внёс ковчег с мощами на второй этаж Благовещенской церкви. Там рака с мощами находилась до освящения Свято-Троицкого собора в 1790 году. В 1743 году императрица Елизавета Петровна распорядилась ежегодно проводить 12 сентября крестный ход по Невскому проспекту до монастыря. В новейшей истории России праздник на площади у монастыря впервые состоялся 12 сентября 1997 года, а в 2013 году в празднование 300-летия Александро-Невской лавры был возрожден и крестный ход.