Вашингтон, 12 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Первый из документов по событиям 11 сентября 2001 года, рассекреченный в рамках указа президента США Джозефа Байдена, опубликовало Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Материалы выложены 12 сентября на сайте ведомства.

Совершенно секретно

В пояснении к документу сказано, что он публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный президентом Байденом 3 сентября текущего года, о рассекречивании ряда материалов касательно террористических атак 11 сентября 2001 года.

Текст документа состоит из 16 страниц, на нём указана дата 4 апреля 2016 года. Он составлен на основе бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Интервью касательно контактов с лицами, которые помогали с логистикой угонщикам самолетов, принимавших непосредственное участие в терактах 11 сентября 2001 года, состоялось 12 и 13 ноября 2015 года.

Имя самого сотрудника консульства из документов тщательно вымарано. Отмечается, что источник информации по терактам претендовал на получение американского гражданства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден дал поручение провести обзор правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.